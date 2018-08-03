Максим Шевченко рассказал новую версию убийства журналистов в ЦАР

Журналист Максим Шевченко в своем Facebook опубликовал «четвертую конспирологическую» версию убийства российских журналистов Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля в Центральноафриканской республике.

Как полагает Шевченко, шофер, который единственный выжил после инцидента, специально отклонился от намеченного маршрута, чтобы вывести журналистов к группе убийц. Кроме того, предполагает Максим Шевченко, за этим убийством может стоять государство, которое «привыкло убивать своих врагов в любой точке земного шара». В подтверждение последнего тезиса, Шевченко напомнил, что Орхан Джемаль «поддерживал ХАМАС, палестинское сопротивление».

Кроме того, он написал, что для установления истины следует ответить на ряд вопросов: кто знал маршрут, кто был фиксером, где водитель, с какими спецслужбами сотрудничали те, кто знал маршрут российских журналистов. Кроме того, ранее Шевченко предлагал создать группу из журналистов, которые работали в горячих точках, чтобы заняться расследованием этого происшествия.

Ранее стало известно, что в пятницу, 3 августа, тела погибших россиян будут отправлены на родину, пишут «Известия».