Пятница
30 ноября
USD 66.63
EUR 75.89
Горячие новости

Макрона с женой не встретили в аэропорту Буэнос-Айреса

30 Ноября 2018 в 15:35
Макрона с женой не встретили в аэропорту Буэнос-Айреса

Президента Франции Эммануэля Макрона и его супругу Брижит не встретили по прибытии в Аргентину на саммит G20, сообщает РИА Новости. Отмечается, что причиной инцидента стало недоразумение. Встречать высокопоставленных гостей должна была вице-президент Аргентины Габриэла Микетти, однако, когда ей дали отмашку к выходу к самолёту, президент Франции с супругой уже садились в автомобиль.

Как отмечает «Свободная пресса», на кадрах видео, которое позже появилось в сети, видно, что французский лидер с женой спускается по трапу и его встречают рабочие аэропорта, одетые в простую форму. Макрон выглядит растерянным, однако начинает пожимать руки сотрудникам аэропорта.

Напомним, это не первый инцидент на саммите G20. Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН объяснил, чем могла быть вызвана задержка рейса, которым прибыла в Буэнос-Айрес канцлер Германии Ангела Меркель.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.