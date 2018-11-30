Макрона с женой не встретили в аэропорту Буэнос-Айреса

Президента Франции Эммануэля Макрона и его супругу Брижит не встретили по прибытии в Аргентину на саммит G20, сообщает РИА Новости. Отмечается, что причиной инцидента стало недоразумение. Встречать высокопоставленных гостей должна была вице-президент Аргентины Габриэла Микетти, однако, когда ей дали отмашку к выходу к самолёту, президент Франции с супругой уже садились в автомобиль.

Как отмечает «Свободная пресса», на кадрах видео, которое позже появилось в сети, видно, что французский лидер с женой спускается по трапу и его встречают рабочие аэропорта, одетые в простую форму. Макрон выглядит растерянным, однако начинает пожимать руки сотрудникам аэропорта.

Напомним, это не первый инцидент на саммите G20. Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН объяснил, чем могла быть вызвана задержка рейса, которым прибыла в Буэнос-Айрес канцлер Германии Ангела Меркель.