Макрон раскритиковал США за решение по Голанским высотам

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал решение Соединенных Штатов Аамерики, согласно которому Голанские высоты официально провозглашаются территорией Израиля.

Он заявил, что признание израильского суверенитета нарушает международное право. Кроме того, Макрон отметил, что такое решение может стать причиной напряженности в регионе.

25 марта президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ, согласно которому Голанские высоты официально попадают под суверенитет Израиля.

Ранее арабист Марианна Беленькая в эфире НСН рассказала, почему заявление Трампа по Голанским высотам можно считать хорошим поводом для войны.



