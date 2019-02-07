Макрон отменил встречу с Меркель из-за «Северного потока - 2»

Президент Франции Эмманюэль Макрон неожиданно отменил свое участие в предстоящей Мюнхенской конференции по вопросам безопасности на фоне разногласий с Берлином по вопросу реализации проекта «Северного потока – 2». На 16 февраля в Мюнхене было запланировано совместное выступление Макрона с канцлером Ангелой Меркель перед участниками авторитетного форума.

Ранее сообщалось о заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она не считает, что ФРГ будет зависеть от поставок российского природного газа в случае реализации проекта «Северный поток – 2». Об этом она заявила в четверг на совместной пресс-конференции с премьер-министрами стран Вишеградской группы (Словакия, Чехия, Венгрия, Польша) в Братиславе, сообщает ТАСС. Отказ Макрона выступать с Меркель является сигналом того, что происходит «постепенное отчуждение» ключевых союзников в ЕС, считают эксперты издания Suddeutsche Zeitung.