Меркель отрицает зависимость Германии от России из-за «Северного потока – 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель не считает, что ФРГ будет зависеть от поставок российского природного газа в случае реализации проекта «Северный поток – 2». Об этом она заявила в четверг на совместной пресс-конференции с премьер-министрами стран Вишеградской группы (Словакия, Чехия, Венгрия, Польша) в Братиславе, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что первую ветку газопровода «Северный поток – 2» проложат в ноябре 2019 года, вторую планирует завершить в декабре. Об этом рассказал финансовый директор проекта Nord Stream 2 AG Пол Коркоран. В данный момент, по его словам, уже реализовано около 30% от общей протяжённости газопровода, что составляет более 500 километров.

«Свободная пресса» писала, что власти Украины рассчитывают, что газопровод не будет построен в срок и Москве придется подписывать новый договор с Киевом.