Макрон опасается покидать Францию

Эмманюэль Макрон попросил президента Сербии Александра Вучича о переносе своего визита в Белград из-за кризиса во Франции.

Согласно данным, опубликованным на сайте Елисейского дворца, Макрон должен был посетить Белград 5-6 декабря, передает ТАСС.

Напомним, с 1 января 2018 года литр бензина во Франции подорожает на 3 евроцента, а дизтоплова – на 6,5 евроцента. Решение властей вызвало недовольство жителей по всей стране. Протестное движение получило название «желтые жилеты».

Ранее эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев в эфире НСН заявлял, что после падения цены на нефть продавать топливо на внутренний российский рынок стало выгоднее, чем экспортировать его. По словам эксперта, сегодня стоимость бензина в России выше, чем в Европе.