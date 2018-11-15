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Макрон напомнил Трампу, что Франция – не вассал США

15 Ноября 2018 в 09:20
Макрон напомнил Трампу, что Франция – не вассал США

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на критику Дональдом Трампом его идеи о создании «общеевропейской армии». В эфире телеканала TF1 французский лидер сказал, что для Франции важно оставаться военным союзником США. Этот тезис Макрон подкрепил фразой о том, что в великие моменты истории США и Франция были союзниками, а «союзники должны уважать друг друга». Он подчеркнул, что «быть союзником не значит быть вассалом», передает RT.  

Ранее в твиттере президент США Дональд Трамп призвал Францию вернуть былое величие и напомнил о низких рейтингах Эммануэля Макрона, отмечает Ura.ru.

Глава Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в эфире НСН прокомментировал доклад для Конгресса о критическом падении военного потенциала США.

 

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