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Макгрегор заявил о возвращении на ринг

4 Апреля 2019 в 09:35
Макгрегор заявил о возвращении на ринг

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макрегор объявил о возвращении в спорт. Спустя девять дней после заявления, что уходит из спорта, Макрегор заявил, что желает продолжить «двигаться вперед» вместе со своими фанатами. Таким образом, боец уже второй раз заявляет о своем возвращении.

Ранее в эфире НСН бывший боксёр-профессионал, а сейчас депутат Госдумы Николай Валуев предложил Макгрегору последовать примеру Пугачёвой. Он напомнил о приёме многократного завершения карьеры, которым пользуются преимущественно звёзды шоу-бизнеса. «У Макгрегора есть возможность вернуться. Пока возраст ему позволяет», — заявил Валуев.

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