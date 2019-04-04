Макгрегор заявил о возвращении на ринг

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макрегор объявил о возвращении в спорт. Спустя девять дней после заявления, что уходит из спорта, Макрегор заявил, что желает продолжить «двигаться вперед» вместе со своими фанатами. Таким образом, боец уже второй раз заявляет о своем возвращении.

Ранее в эфире НСН бывший боксёр-профессионал, а сейчас депутат Госдумы Николай Валуев предложил Макгрегору последовать примеру Пугачёвой. Он напомнил о приёме многократного завершения карьеры, которым пользуются преимущественно звёзды шоу-бизнеса. «У Макгрегора есть возможность вернуться. Пока возраст ему позволяет», — заявил Валуев.