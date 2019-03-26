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Спорт

Валуев предложил Макгрегору последовать примеру Пугачёвой

26 Марта 2019 в 14:20
Валуев предложил Макгрегору последовать примеру Пугачёвой
ФОТО: Конор Макгрегор // flickr.com
Бывший боксёр и депутат Госдумы заявил НСН, что возраст бойца пока позволяет ему вернуться на ринг.

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры. О своём решении он написал в Twitter.

«Привет, ребята! Быстрое объявление: я решил уйти из спорта, также известного как смешанные боевые искусства (ММА). Желаю всем моим старым коллегам успехов. Теперь я присоединяюсь к своим бывшим партнёрам в этой авантюре уже на пенсии», — написал боец.

Большинство спортсменов, а также других знаменитостей предпочитает уходить «на пенсию» на пике карьеры, чтобы запомниться своим поклонникам успешными. В этом свете особенно странно выглядит заявление Макгрегора, последний бой которого завершился поражением и сопровождался рядом скандалов. Напомним, ирландец уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову, а после поединка стал участником массовой драки с участием фанатов.

Однако у Конора Макгрегора есть шанс вернуться на ринг и исправить подпорченное впечатление, убеждён бывший боксёр-профессионал, а сейчас депутат Госдумы Николай Валуев. В эфире НСН он напомнил о приёме многократного завершения карьеры, которым пользуются если не спортсмены, то уж точно звёзды шоу-бизнеса.

«Сколько у нас со сцены Алла Борисовна [Пугачёва] уходила? Я и счёт потерял… У Макгрегора есть возможность вернуться всегда, пока молодой. Пока возраст ему позволяет, а всё остальное на его суд идёт», — заявил Валуев.

30-летний Конор Макгрегор за свою карьеру провёл 25 поединков в смешанных единоборствах. Из них он одержал победу в 21 сражении, потерпел поражение в четырёх. Также он стал первым бойцом в истории UFC, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях — полулёгком и лёгком весе.

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