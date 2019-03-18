Макаревич прокомментировал свое высказывание о фанатах и Крыме

Музыкант Андрей Макаревич прокомментировал kp.ru высказывание о своих фанатах, которые радовались по случаю присоединения Крыма к России, пишет RT.

Артист пояснил, что когда ты видишь пересечение во взглядах с людьми на что-то конкретное, то невольно начинаешь думать о том, что они совпадают во всем остальном. Однако, это не так, заключил Макаревич.

Российский музыкант также порекомендовал своим поклонникам не видеть «оскорблений там, где их нет»:

«Пусть они не ищут оскорблений там, где их нет, и не читают комментарии всяких идиотов», — заявил Макаревич.

Ранее НСН сообщало, что комментарий Андрея Макаревича на его личной странице в Facebook вызвала бурную реакцию среди его поклонников.