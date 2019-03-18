Макаревич поругал поклонников, радующихся воссоединению Крыма с Россией

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал своих поклонников, которые радуются годовщине воссоединения Крыма с Россией. По мнению музыканта, эти люди плохо слушали его песни.

«Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мывырослинавашихпеснях!» Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так *** (плохо – НСН) выросли? Что ж вы орали «Уракрымнаш»? Плохо слушали?», — написал Макаревич в Facebook.

Пост Макаревича вызвал бурное обсуждение в соцсети. Комментаторы разделились на тех, кто поддерживает позицию рок-музыканта по Крыму и тех, кто ее не разделяет, передает «ФедералПресс».

В частности, один из пользователей сослался на статью Википедии о Крымской войне и написал, что «Крым - это Россия! А кто так не считает - тот не русский».

Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному 12 марта 2019 года, большинство россиян - 88% - положительно оценивают решение о воссоединении Крыма с Россией. Результаты опроса опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.



