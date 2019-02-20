Макаревич ошибся, насчитав среди населения Земли 80% идиотов

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич прокомментировал скандал, который разгорелся в СМИ после его заявления о том, что 80% населения Земли — идиоты. На своей странице в Facebook музыкант отметил, что агрессивная реакция общества на слова, принадлежащие Эдгару По, говорит о том, что идиотов на самом деле ещё больше.

Между тем, в беседе с НСН телеведущий Владимир Соловьёв заявил о том, что комментировать высказывание Андрея Макаревича, наделавшее много шума, ему не позволяет «кодекс чести»

«Я в течение многих лет дружил с Андреем Вадимовичем. Правда, он в последнее время этой дружбы чурается. Но для меня существует, если угодно, кодекс чести. Даже если выражение мне крайне неприятно и я с ним не согласен, всё же его произнёс человек, с которым меня связывало много лет дружбы. Поэтому я его не буду комментировать – в память о наших замечательных дружеских посиделках», - отметил собеседник НСН.

Ранее лидер группы «Машина времени» высказался о низких интеллектуальных способностях современных людей. Как пишет Lenta.ru, по его словам, 80% населения Земли — идиоты. И этом надо принять, как данность. При этом музыкант заявил, что себя причисляет к оставшимся 20%. Также Макаревич пояснил, что в своей нашумевшей фразе всего лишь процитировал слова Эдгара Аллана По, который сказал, что «большинство никогда не бывает право, потому что большинство населения планеты идиоты».