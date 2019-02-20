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Макаревич: Это не я сказал про «80% идиотов», а Эдгар По

20 Февраля 2019 в 13:32
Макаревич: Это не я сказал про «80% идиотов», а Эдгар По

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич пояснил, что это не его мнение о том, что 80 % населения Земли - идиоты. По словам музыканта, он просто процитировал классика, «великого писателя» Эдгара Аллана По, который сказал, что «большинство никогда не бывает право, потому что большинство населения планеты идиоты». Дословно цитата из По звучит так:

«Мнение большинства - всегда ошибочно, ибо большинство людей – идиоты».

Макаречич добавил, что «если бы люди были немножко более образованы, они бы знали, что сказал это не я», сообщает сайт KP.Ru.

Ранее Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру» сказал, что «80% населения Земли – идиоты», передает RT. Речь в интервью шла о его работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре, членом которого музыкант стал в начале 2019 года, сообщает Ura.ru.

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