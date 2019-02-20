Мадуро рассказал, почему Гуайдо не назначает выборы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил оппозиционеру Хуану Гуайдо назначить выборы в соответствии с требованиями конституции. Об этом он сообщил во время выступления перед выпускниками медицинского университета, сообщает РИА Новости.

«Есть клоун, который претендует на пост временного президента. Что ж, если вы временный президент, то первое, что вы должны сделать — назначить выборы», — цитирует Мадуро «Газета.ру».

После этого президент Венесуэлы сам же ответил, почему Гуайдо не проводит выборы – Мадуро не сомневается, что он проиграет, пишет «Свободная пресса».

Глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом станы 23 января.

Ранее профессор факультета международных отношений СПбГУ Лазарь Хейфецзаявил в эфире НСН рассказал, что Мадуро таким образом пошутил, он издевается над Гуайдо.

