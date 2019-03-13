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Мадуро попросил Россию помочь найти виновных в блэкауте в Венесуэле

13 Марта 2019 в 06:35
Мадуро попросил Россию помочь найти виновных в блэкауте в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании Международной комиссии, которая с помощью России, Китая и ООН, должна будет расследовать причины блэкаута в Боливирианской республике, сообщает НСН.




«Я поручил Международной комиссии, при поддержке Китая, России и ООН, тщательно расследовать, что произошло и выявить ответственных. Мир должен знать всю правду о высокотехнологичной атаке на нашу национальную энергетическую систему», — написал Мадуро в Twitter.

Ранее президент Венесуэлы сообщил о своих планах попросить ООН, Россию, Китай, а также Иран и Кубу помочь в расследовании кибератаки на энергетическую систему страны. В своем обращении к нации, транслируемом в Periscope, Мадуро отметил, что в частности, у России и Китая есть большой опыт работы в этом направлении. Венесуэльский президент также сообщил в ходе своего выступления, что властям удалось уже устранить последствия массового отключения электричества.

Напомним, отключение большей части штатов Венесуэлы от электроэнергии произошло 7 марта. По словам местных жителей, это самый длительный на их памяти блэкаут. По некоторым данным причиной отключения стала забастовка на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. Официальный лидер республики Николас Мадуро обвиняет в случившемся «американский империализм», поддерживающий его противника Гуаидо. Госдеп обвинения отвергает.

12 марта Национальная ассамблея Венесуэлы по запросу лидера оппозиции Хуана Гуаидо объявила в стране режим чрезвычайного положения. В эфире НСН профессор факультета международных отношений СПбГУ Лазарь Хейфец не исключил, что это решение будет отменено Верховным судом.
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