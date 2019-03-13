Мадуро попросил Россию помочь найти виновных в блэкауте в Венесуэле

I appointed an International Commission to, with the support of China, Russia and the UN, thoroughly investigate what happened and establish responsibilities. The world must know the whole truth about the high-tech attack on our National Electric System. pic.twitter.com/Ma8YWSAxBK— Nicolás Maduro (@maduro_en) March 13, 2019
«Я поручил Международной комиссии, при поддержке Китая, России и ООН, тщательно расследовать, что произошло и выявить ответственных. Мир должен знать всю правду о высокотехнологичной атаке на нашу национальную энергетическую систему», — написал Мадуро в Twitter.
Ранее президент Венесуэлы сообщил о своих планах попросить ООН, Россию, Китай, а также Иран и Кубу помочь в расследовании кибератаки на энергетическую систему страны. В своем обращении к нации, транслируемом в Periscope, Мадуро отметил, что в частности, у России и Китая есть большой опыт работы в этом направлении. Венесуэльский президент также сообщил в ходе своего выступления, что властям удалось уже устранить последствия массового отключения электричества.
Напомним, отключение большей части штатов Венесуэлы от электроэнергии произошло 7 марта. По словам местных жителей, это самый длительный на их памяти блэкаут. По некоторым данным причиной отключения стала забастовка на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. Официальный лидер республики Николас Мадуро обвиняет в случившемся «американский империализм», поддерживающий его противника Гуаидо. Госдеп обвинения отвергает.
12 марта Национальная ассамблея Венесуэлы по запросу лидера оппозиции Хуана Гуаидо объявила в стране режим чрезвычайного положения. В эфире НСН профессор факультета международных отношений СПбГУ Лазарь Хейфец не исключил, что это решение будет отменено Верховным судом.