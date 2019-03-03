Люк в Dragon-2 окрыли космонавты МКС

Космонавты МКС открыли люк в американский корабль Dragon-2, который состыковался со станцией в беспилотном режиме в воскресенье, 3 марта.

Событие произошло в 16.07 мск. Прямая трансляция есть на сайте НАСА.

Россиянин Олег Кононенко, американка Энн МакКлейн, канадец Давид Сен-Жак использовали защитные маски, чтобы обеспечить свою безопасность от вредных частиц, которые могли быть на борту Dragon-2.

Люк в американский корабль открыл Сен-Жак, который затем вместе с Кононенко взял пробы воздуха в космическом беспилотнике.

Ранее в беседе с НСН Герой России, космонавт Павел Виноградов рассказал о планах страны по освоению Луны.

