Любимый телеканал Трампа Fox News поддержал иск CNN

Телеканал Fox News поддержал иск телекомпании CNN против президента США Дональда Трампа и нескольких его помощников из-за лишения постоянного допуска в Белый дом корреспондента Джима Акосты, сообщает Североамериканское бюро НСН.
Глава Fox News Джей Уоллес заявил, что хотя с враждебным тоном как президента США, так и прессы на последних мероприятиях нельзя смириться, в организации поддерживают свободную прессу и ее свободный доступ.
Как пишет Politico, решение Fox News поддержать иск CNN говорит о надломе в отношениях канала с президентом США.
Напомним, что поводом для спора CNN с Белым домом стали вопросы Джима Акосты к президенту Трампу о «караване» мигрантов и о «российском вмешательстве». Перепалка произошла на брифинге главы государства по итогам промежуточных выборов, которые прошли 6 ноября.