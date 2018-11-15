Любимый телеканал Трампа Fox News поддержал иск CNN

Телеканал Fox News поддержал иск телекомпании CNN против президента США Дональда Трампа и нескольких его помощников из-за лишения постоянного допуска в Белый дом корреспондента Джима Акосты, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Глава Fox News Джей Уоллес заявил, что хотя с враждебным тоном как президента США, так и прессы на последних мероприятиях нельзя смириться, в организации поддерживают свободную прессу и ее свободный доступ.