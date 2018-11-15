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Любимый телеканал Трампа Fox News поддержал иск CNN

15 Ноября 2018 в 08:11
Любимый телеканал Трампа Fox News поддержал иск CNN

Телеканал Fox News поддержал иск телекомпании CNN против президента США Дональда Трампа и нескольких его помощников из-за лишения постоянного допуска в Белый дом корреспондента Джима Акосты, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Глава Fox News Джей Уоллес заявил, что хотя с враждебным тоном как президента США, так и прессы на последних мероприятиях нельзя смириться, в организации поддерживают свободную прессу и ее свободный доступ.

Война Трампа с «фейковым» CNN дошла до суда
Отметим, что Fox News является любимым телеканалом американского президента. Он нередко выходил в прямой эфир утреннего шоу, часто цитировал именно это СМИ и исключал телеканал из рядов «фейковых СМИ», к которым он, в частности относит CNN.

Как пишет Politico, решение Fox News поддержать иск CNN говорит о надломе в отношениях канала с президентом США.

Напомним, что поводом для спора CNN с Белым домом стали вопросы Джима Акосты к президенту Трампу о «караване» мигрантов и о «российском вмешательстве». Перепалка произошла на брифинге главы государства по итогам промежуточных выборов, которые прошли 6 ноября.
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