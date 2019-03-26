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Ляшко против запрета русского языка на Украине

26 Марта 2019 в 23:42
Ляшко против запрета русского языка на Украине

Глава «Радикальной партии», кандидат на пост президента страны Олег Ляшко заявил, что он против того, чтобы в стране запрещали изучать и использовать русский язык.

При этом депутат подчеркнул, что чиновники обязаны говорить на государственном языке, то есть на украинском, передает РИА «Новости».

Ранее шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил против притеснения русского языка. Он подчеркнул, что «русский язык давить не надо», а властям страны необходимо гарантировать населению свободное развитие и использование других языков. При этом, шоумен подчеркнул, что, согласно Конституции, украинский является в стране государственным языком.

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