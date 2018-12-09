Льва Лещенко увезли на «Скорой» с концерта в Москве

В Москве экстренно госпитализирован Лев Лещенко. Народный артист России был доставлен в одну из московских клиник.

В субботу вечером артисту стало плохо за кулисами во время финала Всероссийского конкурса «На благо мира». В концертный зал «Мир» была вызвана бригада «Скорой помощи», которая приняла решение госпитализировать 76-летнего артиста, пишет портал «Дни.ру»

В 2014 году Лещенко увезли в больницу прямо со сцены. Тогда врачи диагностировали у него грыжу шейного отдела позвоночника. В Израиле певцу сделали операцию – удалили грыжу и поставили имплант из титана и никеля.

Ранее президент РФ Владимир Путин вручил Льву Лещенко за высокие достижения в сфере культуры и искусства. Певец удостоился Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщала НСН.