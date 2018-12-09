Воскресенье
09 декабря
USD 66.92
EUR 76.08
Горячие новости

Льва Лещенко увезли на «Скорой» с концерта в Москве

9 Декабря 2018 в 10:27
Льва Лещенко увезли на «Скорой» с концерта в Москве

В Москве экстренно госпитализирован Лев Лещенко. Народный артист России был доставлен в одну из московских клиник.

В субботу вечером артисту стало плохо за кулисами во время финала Всероссийского конкурса «На благо мира». В концертный зал «Мир» была вызвана бригада «Скорой помощи», которая приняла решение госпитализировать 76-летнего артиста, пишет портал «Дни.ру»

В 2014 году Лещенко увезли в больницу прямо со сцены. Тогда врачи диагностировали у него грыжу шейного отдела позвоночника. В Израиле певцу сделали операцию – удалили грыжу и поставили имплант из титана и никеля.

Ранее президент РФ Владимир Путин вручил Льву Лещенко за высокие достижения в сфере культуры и искусства. Певец удостоился Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщала НСН.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.