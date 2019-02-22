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Лукашенко задумался об ответе на размещение ракет США в Европе

22 Февраля 2019 в 15:10
Лукашенко задумался об ответе на размещение ракет США в Европе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна вместе с Россией вынуждены будут думать об ответных мерах, если США разместят свои ракеты в Европе.

«Я боюсь, что американцы воспользуются моментом — сорвали этот договор (ДРСМД — НСН) — и разместят ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам. Поэтому нам надо будет вместе с Россией думать об ответных мерах», — цитирует белорусское новостное агентство БЕЛТА Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что еще хуже будет, если американцы поставят свои ракеты на территории Украины.

Лукашенко также заявил, что не поддерживает разрыв соглашения о ракетах средней и меньшей дальности.

Ранее эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин рассказал НСН, что после выхода из ДРСМД США могут разместить свои ракеты в Польше, Румынии, Прибалтике.  



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