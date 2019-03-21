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Лукашенко поздравил Токаева со вступлением в должность главы Казахстана

21 Марта 2019 в 09:40
Лукашенко поздравил Токаева со вступлением в должность главы Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность президента Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости, подчёркивая, что в Белоруссии Токаев известен как мудрый государственный деятель.

Кроме того, Александр Лукашенко выразил надежду на то, что сотрудничество между странами и впредь будет развиваться в духе стратегического партнерства.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о своём желании уйти в отставку 19 марта во время специального телевизионного обращения к нации, подчёркивает Ura.ru. Кроме того, во вторник стало известно, что врио главы Казахстана на период до выборов нового президента станет председатель Сената Касым-Жомарт Токаев.

Накануне Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана. Торжественная церемония прошла во время объединенного заседания двух палат парламента республики, передает RT.

Между тем, ранее в беседе с НСН заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин отметил, что, уходя в отставку, Назарбаев сохраняет за собой другой государственный пост.

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