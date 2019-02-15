Лукашенко назвал условия интеграции России и Белорусии

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Как отмечает РИА ФАН, Лукашенко добавил, что он сам лично с Путиным может объединиться и завтра – в этом, по его словам нет никаких проблем. При этом суверенитет России и Белоруссии — «это святое».
Заметим, что лидеры двух стран не затронули во время переговоров налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. Этот момент стал краеугольным камнем в двусторонних отношениях.
Утро.ру напоминает, что спор в нефтегазовой сфере между Москвой и Минском обострился в конце прошлого года.
Тогда президент Лукашенко назвал налоговый маневр, который готовится в России, попыткой срыва интеграции. Из-за него российская нефть должна будет поставляться в Белоруссию по европейским расценкам.
Ранее НСН писала, что убытки от этого маневра Александр Лукашенко оценил в 10,5 миллиардов долларов.