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Лукашенко назвал условия интеграции России и Белорусии

15 Февраля 2019 в 16:46
Лукашенко назвал условия интеграции России и Белорусии
ФОТО: РИА Новости
Вопрос о том, насколько серьезной должна быть интеграция России и Белоруссии, должны решать граждане обеих стран. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи.

Как отмечает РИА ФАН, Лукашенко добавил, что он сам лично с Путиным может объединиться и завтра – в этом, по его словам нет никаких проблем. При этом суверенитет России и Белоруссии — «это святое».

Заметим, что лидеры двух стран не затронули во время переговоров налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. Этот момент стал краеугольным камнем в двусторонних отношениях.

Утро.ру напоминает, что спор в нефтегазовой сфере между Москвой и Минском обострился в конце прошлого года.

Тогда президент Лукашенко назвал налоговый маневр, который готовится в России, попыткой срыва интеграции. Из-за него российская нефть должна будет поставляться в Белоруссию по европейским расценкам.

Ранее НСН писала, что убытки от этого маневра Александр Лукашенко оценил в 10,5 миллиардов долларов.

 

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