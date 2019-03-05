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Лукашенко озабочен кризисом евразийской интеграции

5 Марта 2019 в 12:35
Лукашенко озабочен кризисом евразийской интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил озабоченность «поворотом вспять» процесса евразийской интеграции. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам участия республики в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями.

Как пишет агентство БелТА, глава белоруский лидер отметил, что в последнее время ему докладывают о барьерах и препятствияхв этой сфере. Также Лукашенко выразил готовность пересмотреть подход к интеграции с Россией.

«Мы к этому готовы. На уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках двойки», — цитирует слова президента Белоруссии RT.

При этом Лукашенко подчеркнул, что главным для Минска принципом сотрудничества в рамках проекта должны оставаться равные условия для «наших сограждан и субъектов хозяйствования». Не менее важным, по его мнению, должен быть постулат суверенитета Белоруссии и его незыблемое соблюдение. 

Напомним, ранее Александр Лукашенко высказался в пользу создания единой валюты в рамках Союзного государства — «общего рубля». Экономист Денис Ракша в эфире НСН оценил идею белорусского президента и рассказал, каковы шансы на её реализацию. 

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