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Лукаку может уйти из «Манчестер Юнайтед» из-за ссоры с Моуринью

8 Декабря 2018 в 13:18
Лукаку может уйти из «Манчестер Юнайтед» из-за ссоры с Моуринью

Бельгийский форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку не удовлетворен отношениями с главным тренером команды Жозе Моуринью. 25-летний футболист даже рассматривает вариант перехода в другой клуб.

Лукаку заявил, что ему не хватает игровой практики. Также он не доволен тем, что в стартовом составе с октября выходил на поле лишь дважды.

Моуринью не отрицает, что Лукаку проводит меньше времени на поле, чем в прошлом сезоне. Но все это из-за того, что бельгиец растерял форму, считает тренер.

Отметим, что аналогичные заявления недавно сделали и другие футболисты клуба – Поль Погба и Алексис Санчес, пишут «Вести».

Ранее Лукаку был признан лучшим бомбардиром сборной Бельгии в рамках ЧМ-2018. В матче за третье место бельгийцы обыграли англичан. Как заявил в эфире НСН главный тренер пермского «Амкара» Вадим Евсеев, выигрыш бельгийцев – результат закономерный и заслуженный.

 

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