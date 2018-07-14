Евсеев: Войти в четверку лучших – хороший результат для англичан

РИА Новости

Главный тренер пермского «Амкара» Вадим Евсеев в эфире НСН заявил, что англичане

сыграли с Бельгией на пределе своих возможностей.

На Чемпионате мира по футболу-2018 определился бронзовый призер. Впервые в истории им стала сборная Бельгии. Подопечные Роберто Мартинеса в матче за 3-е место оказались сильнее англичан, которым забили два гола.

Счет в игре открыл уже на 4-й минуте защитник Тома Мёнье. На 82-й минуте выступающий за английский «Челси» бельгийский полузащитник Эден Азар удвоил преимущество «Красных дьяволов».

Как заявил в эфире НСН главный тренер пермского «Амкара» Вадим Евсеев, выигрыш бельгийцев – результат закономерный и заслуженный.

«Бельгия забила быстрый мяч. Потом игра шла довольно открытая, Бельгия имела преимущество, в конце у них получилось забить второй мяч. Сборная Бельгия показывает стабильно сильную игру. На нескольких чемпионатах Европы и Чемпионатах мира команда играет почти одним составом, поэтому результат достигнутый бельгийцами – закономерен, а выигрыш вполне заслуженный. Англия могла отыграться, но ей не хватило опыта», - заявил собеседник агентства.

По мнению Евсеева, для Англии попадание в четверку лучших команд мира тоже хорошее достижение. Ранее англичане были в четверке сильнейших в 1990-м году, а чемпионами мира становились только один раз - в 1966-м.

«У англичан команда молодая. Тренер возглавил ее по ходу отборочного турнира к ЧМ. В основном англичане играли в пять защитников, три полузащитника и два нападающих. И эта схема принесла свои плоды. Тот потенциал, который англичане показали, это только начало. Команда будет прогрессировать, набираться опыта. Возможно, появятся новые игроки. Но я считаю, что сегодня команда сыграла в свою силу и на пределе своих возможностей. В целом, как мне кажется, четверка команд финального этапа примерно равна по силам. Просто где-то сыграли тренерские находки, а где-то - мастерство футболистов», - заключил Вадим Евсеев.

Отметим, что сборные Бельгии и Англии играли друг с другом 23 раза. Сегодняшняя победа «Красных Дьяволов» над «Львами» стала третьей. Лучшим бомбардиром сборной Бельгии на ЧМ-2018 стал нападающий Ромелу Лукаку. У англичан самым результативным игроком стал Гарри Кейн, который возглавляет гонку бомбардиров чемпионата с шестью мячами.

В целом для сборной Бельгии этот турнир стал самым результативным в истории ее существования. На счету подопечных Роберто Мартинеса 16 забитых мячей и завоеванные впервые медали мирового первенства.

Добавим, финал ЧМ-2018 пройдет 15 июля в Москве. На стадионе «Лужники» встретятся сборные Хорватии и Франции. Начало матча в 18.00.