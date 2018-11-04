«Лучшие в мире». Запад оценил российские системы ПВО

Российские системы ПВО со времен распада СССР были сильно модернизированы и теперь отличаются диапазоном, точностью и мобильность. Такую оценку дали аналитики американского журнала The National Interest.

Эксперты отметили, что в распоряжении России сегодня находится многоуровневая система противовоздушной обороны с различными комплексами – дальнего, среднего и малого радиуса действия.

«Только лишь С-400 представляет собой высокомобильную систему с заявленным диапазоном до 400 км», — говорится в тексте, который цитирует RT.

Авторы статьи подчеркнули, что у ВВС США есть большой опыт противодействия вражеским системам ПВО, однако им не приходилось сталкиваться с такой «грозной сетью противовоздушной обороны, какой себя защищает Россия», и которая позволяет ей бороться с самолетами на различных высотах, с крылатыми ракетами и беспилотниками.

Ранее аналитики этого издания призвали «не шутить с российскими комплексами С-400», которые, по их данным, могут заменить эшелонированную систему ПВО, сообщала НСН.