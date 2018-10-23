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В США призвали не шутить с ЗРК С-400

23 Октября 2018 в 11:18
В США призвали не шутить с ЗРК С-400

Американские СМИ призвали не шутить с российскими ЗРК С-400 «Триумф». Как пояснили аналитики, этот комплекс является результатом долгой эволюции С-300. По словам журналистов, этот процесс привёл к тому, что С-400 может поражать цели, которые находятся на расстоянии 400 километров, при этом радиолокационные станции, которые входят в комплекс, могут засечь любую цель, сообщает The National Interest.

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Издание пришло к выводу, что С-400 может заменить эшелонированную систему ПВО, пишет RT. В это же время он способен использовать четыре разных типа ракет, отмечает Ura.ru.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о том, что в России уже создали С-700. В то же время член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН назвал это «бредом сивой кобылы».

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