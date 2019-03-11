Ложная тревога. Менеджер опроверг госпитализацию Началовой

Менеджер Юлия Началовой опроверг информацию об экстренной госпитализации певицы и телеведущей в одну из московских больниц. Сообщения о высоком уровне сахара в крови исполнительницы и обострении подагры в интервью Телеканалу «360» он назвал «бредом».

Представитель Началовой утверждает, что с ней всё хорошо. Ранее ряд изданий сообщили, что Юлия попала в реанимацию в тяжелом состоянии. У неё якобы повысился уровень сахара в крови, а также обострилась подагра, которую она поначалу пыталась скрывать.

В Instagram певицы несколько часов назад появилась фотография, сделанная, судя по геотегу, в Риме. В подписи к изображению Юлия Началова призналась в любви к Вечному городу.