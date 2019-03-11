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СМИ: Началова попала в реанимацию со страшным заболеванием

11 Марта 2019 в 09:53
СМИ: Началова попала в реанимацию со страшным заболеванием

Певица Юлия Началова экстренно госпитализирована. Как сообщает РЕН ТВ, 38-летняя исполнительница и телеведущая попала в реанимацию в тяжелом состоянии.

У Юлии Началовой резко подскочил уровень сахара в крови, кроме того, у неё произошло обострение подагры. «Дни.ру» пишут, что с последним заболеванием певица столкнулась восемь лет назад. Причём Юлия сначала пыталась скрывать признаки болезни, однако это только подогрело интерес папарцци.

Теперь Юлия свободно демонстрирует свое тело и правдиво рассказывает о подагре. По признанию исполнительницы, у неё мигрирующий тип этого заболевания. Оно затрагивает колени, плечи, бедра, мелкие суставы, руки. По словам Юлии, боль иногда бывает сильнее зубной.

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