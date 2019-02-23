Лоза поддержал мнение украинских претенденток на Евровидения о Крыме

Юрий Лоза, автор и музыкальный исполнитель, оценил интервью Анны и Марии Опанасюк, финалисток украинского национального этапа отбора на Евровидение 2019 года, о принадлежности Крыма. Музыкант дал комментарий по этому поводу ФАН.

«Артисток спросили — они ответили, в общем-то, правильно. Я всегда говорил одно и то же: нельзя рассматривать Крым как наш и наш — он тех людей, которые там живут», — отметил Юрий Лоза.

Музыкант напомнил, что «жители приняли решение» в ходе референдума в марте 2014 года. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией, сообщает RT.

Украинские финалистки отборочного этапа Евровидения являются уроженками Крыма. Анна Опанасюк заявляла ранее, что Украина полуостров «потеряла». Ее сестра Мария отмечала, что «умные люди» сами могут сделать вывод о том, какой стране принадлежит полуостров.

Ранее украинский политолог Александр Дудчак в эфире НСН рассказал, почему, делая любое заявление относительно Крыма, Украина вредит сама себе.









