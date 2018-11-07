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«Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф ЛЧ

7 Ноября 2018 в 01:05
«Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф ЛЧ

«Локомотив» в гостях проиграл португальскому «Порту» со счетом 1:4 в матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Мячи в составе победителей забили Эктор Эррера, Мусса Марега, Хесус Корона и Отавио. У железнодорожников отличился Джефферсон Фарфан.

«Локомотив» потерпел четвертое поражение подряд в Лиге чемпионов и потерял шансы на выход в плей-офф.

В следующем туре «Локомотив» 28 ноября примет «Галатасарай», передает ТАСС.

У москвичей есть основания, чтобы обыграть противника, заявил в эфире НСН советский и российский футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков. Однако однозначно быть уверенным в успехе не стоит.

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