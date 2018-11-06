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Спорт

Тренер: У «Локомотива» есть сильные игроки, чтобы обыграть «Порту»

6 Ноября 2018 в 22:15
Тренер: У «Локомотива» есть сильные игроки, чтобы обыграть «Порту»
ФОТО: Официальный сайт «Локомотива»
Сергей Кирьяков заверил НСН, что тренерский штаб найдёт грамотное решение в непростом матче.

Московский «Локомотив» сыграет с португальским «Порту» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдёт сегодня на стадионе «Драгау» в 23:00 по московскому времени.

У москвичей есть основания, чтобы обыграть противника, заявил в эфире НСН советский и российский футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков. Однако однозначно быть уверенным в успехе не стоит.

«Я думаю, это решающий матч для нашей команды. Я рассчитываю, что команда сегодня будет играть агрессивно, будет стараться выигрывать каждое единоборство. В составе “Локомотива” достаточно качественных игроков, которые могут и в атаке использовать свои индивидуальные качества. Опять же “Локомотив” набрал ход, поправил свои дела в чемпионате России, вышел на второе место», — напомнил Кирьяков.

К тому же, у любого противника есть свои слабые места, которые наверняка учтёт при разработке плана игры тренерский штаб, добавил эксперт.

«Я думаю, тренерский штаб решит, за счёт чего можно обыграть “Порту”, проанализировав и предыдущий матч, который был проигран. Наверняка, в игре противника есть определённые изъяны, которые можно использовать. Будь то командные действия или индивидуальные ошибки игроков. Здесь стоит положиться на штаб, поскольку он готовится к этой игре», — заверил тренер.

Ранее «Локомотив» уступил португальцам на домашнем поле 24 октября. Тогда матч завершился со счётом 1:3 в пользу гостей. Это было третье поражение для команды в Лиге чемпионов.

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