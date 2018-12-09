Логинов выиграл бронзу на этапе КМ по биатлону в Поклюке

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на первом этапе кубка мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке.

26-летний россиянин допустил один промах и уступил одну секунду французу Кантену Фийону Майе. На последнем подъеме Логинов воткнул палку в ботинок и упал, упустив шанс на «серебро».

Победу в гонке преследования одержал норвежец Йоханнес Бё, преодолевший дистанцию в 12,5 километров за 30 минут и 20,4 секунды, пишет ТАСС.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявлял в эфире НСН, в этом биатлонном сезоне Россию представляет очень живая и пластичная команда, особняком в которой стоят Логинов, Елисеев и Малышко.