Разочарования и надежды российского биатлона

В новом выпуске «НСН-Спорт» - о первой медали Логинова и не оправдавших надежды Старых и Малышко.

Похоже, что футбол и биатлон - близнецы-братья. Смотрите: в обоих видах спорта есть много интересных талантливых спортсменов. И там, и там случаются яркие победы. Но в целом – хочется больше и лучше, а получается как всегда. И фанаты стреляющих лыжников, и гоняющих мяч периодически застывают перед телевизором с пузырьком валидола.

Все-таки прекрасно, что именно в словенской Поклюке стартовал первый этап Кубка мира, ибо название этого городка как нельзя более корректно отражает те эпитеты, которыми болельщики награждали бегущих и мимо стреляющих россиян.

Дмитрий Малышко в индивидуальной гонке на 20 км, например, на одном из огневых рубежей оказался с пустой обоймой. Ирина Старых промахнулась однажды, а из потенциальных призеров вылетела мгновенно. И Малышко, и Старых стали лучшими из наших, заняв 12 место.

А Эдуард Латыпов финишировал только 99-м, это худший показатель россиян за всю историю проведения Кубка мира.

Комментатор Дмитрий Губерниев, тем не менее, в эфире НСН призвал всех любящих биатлон запастись терпением.

«У нас заслужили быть в команде еще в прошлом году, несмотря на молодость, и казалось бы, неопытность та же Павлова или Валерия Васнецов. Так что первые старты я бы не стал называть провальными, я бы назвал их стартами надежды», - высказал свою позицию «голос российского биатлона».

Первым у мужчин в индивидуальной гонке на 20 км традиционно финишировал Мартен Фуркад, чье соперничество с Антоном Шипулиным было украшением множества сезонов, но Антон в команду не отобрался. Чем, кстати, удивил завершившую карьеру Магдалену Нойнер. Та, не увидев в стартовом листе лучшего биатлониста России, даже спросила, куда, мол, дели Антона.

Скорее всего, для Шипулина этот сезон станет последним, та же Нойнер, узнав о его злоключениях в сборной и проигранный отбор, философски заметила, что уходить нужно вовремя.

К слову, до конца сезона может не добегать сестра Антона, Анастасия Кузьмина. Выиграв в Пхенчхане долгожданное золото, она долго думала и взвешивала, а стоит ли продолжать. Решила начать, но заявила, что в любой момент завершит карьеру, если поймет, что лыжи не катят, прицел сбился, и вообще вдохновения нет.

Словом, смена поколений в биатлоне идет полным ходом, и кто придет на смену нашим ребятам – вопрос открытый.

Многие эксперты считают, что в нынешнем сезоне у юных российских биатлонистов, как никогда много шансов заявить о себе. Федерация биатлона объявила: отбирать в команду будут по спортивному принципу. Старые заслуги никого не интересуют. Выиграл - попал в сборную, нет – добро пожаловать на Кубок UBI или на Кубок России. И вот, что о перспективах россиян в новом сезоне думает Дмитрий Губерниев.

«Перспектива в этом сезоне есть у человек 40-ка, если в целом говорить о Кубке мира. Особняком стоят Малышко, Логинов, Елиссеев, остальным будет непросто, включая Гараничева. Команда очень живая и очень пластичная. И люди, которые выступают в Кубке UBI. Тот же Поварницын и Бабиков могут уже приехать в Хохфильцен, если у кого-то не будет получаться сейчас», - считает спортивный комментатор.

А завершить все же предлагаю ложкой меда. Александр Логинов в спринтерской гонке на 10 км отстрелял чисто и принес сборной России первую медаль – у нас бронза.