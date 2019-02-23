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Логинов не попал на чемпионат Европы из-за ошибки СБР

23 Февраля 2019 в 12:44
Логинов не попал на чемпионат Европы из-за ошибки СБР

Техническая ошибка Союза биатлонистов России (СБР) стала причиной того, что спортсмен сборной России Александр Логинов пропустил чемпионат Европы в Белоруссии. Об этом сообщила «Тюменская Арена».

Инцидент прокомментировал тренер национальной команды Максим Кугаевский.

«Некомпетентность некоторых руководителей СБР просто зашкаливает. Еще три дня назад я предупреждал президента СБР Владимира Драчева о том, что нельзя заявить Сашу сверх квоты нашей страны. Да, он является действующим чемпионом Европы, но только в пасьюте. А для того, чтобы стартовать в гонке преследования, как вы понимаете, нужно сначала выступить в спринте», — заявил наставник российских биатлонистов.

Кугаевский также заявил о том, что глава СБР Владмимр Драчев не выходит с ним на связь.

«В итоге наши специалисты заявляют на спринт полную квоту, и сверх нее хотят поставить Логинова. Но это невозможно сделать. И Саша просто отравляется домой. А Владимир Петрович сейчас на мои звонки не отвечает. Налицо техническая ошибка, люди правила не читали. И теперь представьте состояние лидера сборной России», — сказал Кугаевский.

Уже завтра, 24 февраля, чемпионат Европы по биатлону завершится, напоминает Газета.ru.

Ранее член Правления Союза биатлонистов России, двукратный победитель Олимпиады и двукратный чемпион мира Сергей Чепиков в беседе с НСН рассказал, какие факторы повлияют на улучшение результатов российских биатлонистов.

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