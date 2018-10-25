Лобода призналась, что плачет от боли после операции

Известная певица Светлана Лобода выложила на своей странице в Instagram фотографию в палате больницы, в которой она находится после перенесённой операции. Она призналась, что плачет от боли и отчаяния, потому что пришлось отменить ряд шоу, сообщает сайт « Подмосковье Сегодня ».

«Пишу и плачу от боли и обиды. Последние полгода мы круглосуточно готовили наше шоу. Я хотела порадовать вас, удивить, вдохновить, отдать вам все, что накопилось во мне – всю мою любовь, все мои песни! Но жизнь непредсказуема», - написала Лобода.

Напомним, 23 октября Светлана Лобода была экстренно госпитализирована с репетиции. Врачам пришлось сделать ей срочную операцию из-за обструкции почки, пишут Дни.ру .

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