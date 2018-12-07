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Литва ввела санкции против России

7 Декабря 2018 в 18:04
Литва ввела санкции против России
ФОТО: Газета.Ру

После инцидента в Керченском проливе Литва ввела санкции в отношении России. Как пишет Ura.ru, об этом во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко заявила президент республики Даля Грибаускайте. Она подчеркнула, ограничительные меры будут действовать в отношении лиц, ответственных за атаку на украинских моряков. Грибаускайте отметила, что в Литве они не смогут заниматься любой деятельностью, в том числе экономической.

Помимо этого, президент страны подчеркнула, что Совет ЕС на следующей неделе будет обсуждать введение новых антироссийских санкций.

Напомним, ранее в пресс-центре НСН сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди, комментируя инцидент в Керченском проливе, отметила, что Украина сама понимает, что в сложившейся ситуации не права.

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