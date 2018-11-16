РАН: Военную базу на Курилах Абэ и Трамп обсудят за игрой в гольф

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В эфире НСН глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов рассказал о перспективах решения территориального спора с РФ.

Американские военные базы не будут размещены на части Курильских островов, которые Россия может передать Японии. Об этом, по данным издания Asahi Shimbun, заявил глава японского правительства Синдзо Абэ в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам премьер-министра Японии, договор о безопасности с США не даёт возможность размещать военные базы в любом месте страны без согласия Токио.



В эфире НСН глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов обратил внимание, что вопрос о том, чтобы передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи на основе совместной декларации СССР и Японии от 1956 года до сих пор не решен, а значит заявлять о претензиях США на использование территорий преждевременно.

«Япония не удовлетворяется двумя островами, которые записаны в совместной декларации. Ей нужны все четыре острова [Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи], хоть в рассрочку, хоть как. А Россию это не устраивает. Значит, вопрос о том, что в ближайшем будущем будут переданы эти два острова и поставлена точка в территориальном споре, пока не стоит. Это пока разговоры, не более того», - сказал Валерий Кистанов.

В то же время эксперт не исключил, что появление США в территориальном споре между РФ и Японией чревато новым конфликтом, в котором может быть замешана еще одна сторона - Китай.

«Если гипотетически представить, что острова переданы, и американцы захотят разместить там военное вооружение, они вынуждены будут согласовывать это с правительством Японии. Вопрос в том, насколько будет упорствовать Токио в том, чтобы уговаривать США не размещать там базы. Если США упрутся, тогда начнется торг, скорее всего, подковёрный. Абэ будет убеждать своего друга Трампа, скорее всего, во время очередной игры в гольф, мол, воздержитесь от размещения военных баз, нам с русскими надо договориться. Но США могут встать в позу и сказать: “Если вы не согласны, давайте, защищайте свои острова Сенкаку от китайцев cами”. Между Японией и Китаем идут мощные территориальные споры по поводу островов в Восточно-Китайском море. Китай считает их своими, хочет вернуть, направляет туда свои корабли. Американцы предупреждали - если Китай попробует силой захватить острова, они придут на помощь», - пояснил эксперт.

Портить отношения с США, которые выступают крупнейшим торговым партнером и гарантом безопасности, не в интересах Токио, подчеркнул Валерий Кистанов. Вашингтон, в свою очередь, также заинтересован в партнерстве с Японией. «Для США Япония – главный опорный пункт их военной стратегии в Азии, да и в мире в целом. В Японии расположены самые большие вооруженные силы Америки за рубежом. Они хотели бы себя там довольно вольготно чувствовать, чтобы действия ничем не сковывались», - добавил собеседник

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил журналистам по итогам состоявшейся в Сингапуре встречи лидеров РФ и Японии о том, что Путин и Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров по мирному договору на основе декларации 1956 года, передает ТАСС.

СМИ также сообщали, что в конце 2016 года генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти не исключил возможность размещения военных баз США в случае передачи Японии острова Шикотан и ряда мелких островов Малой Курильской гряды.