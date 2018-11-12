Леопард напал на 4-летнюю посетительницу цирка на Цветном бульваре

В московском Цирке на Цветном бульваре леопард напал на четырехлетнюю девочку, пишут argumenti.ru. Инцидент случился во время ожидания школьников экскурсии за кулисы цирка.

Группа детей и их родители и учителя ожидали экскурсовода в фойе, когда мимо них прошли два дрессировщика с животными, которые были без намордников, отмечает «Свободная пресса».

Как сообщил руководитель пресс-центра Цирка на Цветном бульваре Юрий Никулин, также известный как внук прославленного советского артиста, в беседе с РЕН ТВ, один дрессировщик вел девятилетнего леопарда, а другой человек отстранял детей. Одна девочка из группы сделала резкое движение, на что хищник и среагировал.

Никулин отметил молниеносную реакцию дрессировщика и работу сотрудников администрации. По его словам, сопровождающие пострадавшего ребенка отказались вести ее в цирковой медпункт и сказали, что с девочкой все нормально. Гости затем отправились на экскурсию, а после на спектакль. Дрессировщик и его ассистент получили строгий выговор, добавил Никулин.

Отметим, что ранее «Московский комсомолец» сообщал, что хищник разорвал свитер девочки и поцарапал ей шею.

Ранее адвокат Тимур Маршани в эфире НСН рассказал, кто понесёт ответственность после нападения тигрицы на 4-летнюю девочку в Краснодарском цирке, и каким может быть наказание для виновных.

