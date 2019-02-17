Воскресенье
17 февраля
USD 66.7
EUR 75.25
Горячие новости

Леонид Кравчук назвал Донбасс «другой страной»

17 Февраля 2019 в 14:31
Леонид Кравчук назвал Донбасс «другой страной»

Первый президент Украины Леонид Кравчук объявил Донбасс, который находится под контролем самопровозглашенных ДНР и ЛНР, «другой страной». В эфире телеканала ZIK он заявил, что эта территория «уже никогда не будет прежней». 

Экс-президент Украины считает, что Донбасс не станет, каким был прежде, независимо от того, кто придет к власти.

«Там другая страна. Дети уже выросли, в школах по-другому учатся. Нужно думать, в чем мы можем уступить, не уступив территорию и суверенитет. Я имею в виду форму правления, права и свободы», - сказал украинский экс-лидер.

Но Леонид Кравчук не захотел рассуждать о политических уступках, на которые мог бы пойти Киев, чтобы попытаться вернуть Донбасc.

Ранее экс-советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин заявил в беседе с НСН, почему Киев не выполняет взятые на себя обязательства по Донбассу.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.