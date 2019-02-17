Леонид Кравчук назвал Донбасс «другой страной»

Первый президент Украины Леонид Кравчук объявил Донбасс, который находится под контролем самопровозглашенных ДНР и ЛНР, «другой страной». В эфире телеканала ZIK он заявил, что эта территория «уже никогда не будет прежней».

Экс-президент Украины считает, что Донбасс не станет, каким был прежде, независимо от того, кто придет к власти.

«Там другая страна. Дети уже выросли, в школах по-другому учатся. Нужно думать, в чем мы можем уступить, не уступив территорию и суверенитет. Я имею в виду форму правления, права и свободы», - сказал украинский экс-лидер.

Но Леонид Кравчук не захотел рассуждать о политических уступках, на которые мог бы пойти Киев, чтобы попытаться вернуть Донбасc.

Ранее экс-советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин заявил в беседе с НСН, почему Киев не выполняет взятые на себя обязательства по Донбассу.