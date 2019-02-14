Минский процесс в гробу. Экс-советник Кучмы не верит в обмен пленными

Украинский политолог объяснил в эфире НСН, почему Киев не выполняет взятые на себя обязательства по Донбассу.

Москва призывает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе потребовать от Киева выполнения своих обязательств в вопросе освобождения удерживаемых лиц сторонами конфликта в Донбассе. Об этом заявил полномочный представитель России Борис Грызлов по завершению встречи контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Как подчеркнул Грызлов, обмен должен быть произведён по формуле «всех установленных на всех установленных». Он также отметил, что Киев до сих пор отказывается от прямого контакта с представителями ДНР и ЛНР и саботирует введение закона об особом статусе региона по формуле Штайнмайера.

Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин заявил в эфире НСН, что Киев в принципе уже похоронил минский процесс, поэтому обмен пленными невозможен – вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах на Украине.

«По сути, почти все кандидаты в президенты провозгласили, что Минский процесс закончился. Тимошенко, Зеленский, Гриценко, Порошенко, тем более, - все настаивают на будапештском меморандуме и переговорах, изменении формата. К тому же самому госсекретарь США Майкл Помпео призвал Венгрию во время визита в эту страну. В этом направлении и развиваются сейчас события. Это означает, что после выборов, любой, кто победит, закончит Минский процесс и перейдёт на будапештский вариант. А по нему не может быть никаких образований вроде ДНР и ЛНР. На Украине их воспринимают как сепаратистов, поддержанных Россией. Поэтому Грызлову заявляют, что переговоры надо вести между государствами, как написано в будапештском меморандуме. Для этого Аваков и поехал в США. Скорее всего, после выборов Украине дадут статус кандидата в члены НАТО, корабли североатлантического альянса войдут в Черное и Азовское моря, порт Мариуполя сдадут в лизинг американцам, Бердянск – Великобритании и начнётся новая геополитическая игра на этой территории», - полагает Олег Соскин.

Будапештский меморандум — документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Он был подписан в 1994 году лидерами Украины, России, США и Великобритании.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН по Украине разъяснил накануне, что Будапештский меморандум, который часто упоминает Киев, не имеет никакого отношения к поддержке насильственного захвата власти в стране.

«Будапештский меморандум касался договоренностей, которые были связаны с отказом Украины от ядерного оружия, оставшегося на ее территории после распада СССР. В нем нет обязательства или согласия поддерживать неконституционные перевороты и насильственный захват власти», — заявил Небензя. Он также возложил на Киев ответственность за то, что Минские соглашения 2015 года до сих пор не выполняются. По словам Небензи, украинский режим фактически саботирует соответствующие решения Совета безопасности ООН.

На этой неделе министр внутренних дел Украины Арсен Аваков представил в Вашингтоне свой план по возвращению Донбасса под контроль Киева. Предполагается постепенно вводить миротворцев ООН в Донбасс, а начать процесс Аваков предлагает с отдельного города или района.

В самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что глава МВД Украины поехал в США договариваться о «зачистке» Донбасса. В свою очередь, в ДНР подчеркнули, что план Авакова нарушает минские соглашения и носит популистский характер.