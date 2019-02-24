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Лавров считает, У России отсутствуют условия для заключения договора с Японией

24 Февраля 2019 в 10:30
Лавров считает, У России отсутствуют условия для заключения договора с Японией

В ходе интервью вьетнамскому телевидению и китайским телеканалам ЦТВ и «Феникс» министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для решения проблемы мирного договора с Японией условия отсутствуют.

«Мы будем продолжать кропотливую работу, добиваясь выхода на договорённости, которые позволят создать условия для такого решения проблемы мирного договора, которое будет приемлемо для народов обеих стран... Пока мы видим, что эти условия отсутствуют полностью», — сказал Лавров журналистам.

Глава МИД Японии Таро Коно ранее заявил, что Токио и Москва наметили согласование визита Лаврова в Японию в ближайшее время, напоминает RT.

Ранее старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков в беседе с НСН заявил, что Японию не волнует то, что население Курил выступает против передачи островов Японии.

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