Лавров раскрыл цели провокации в Керченском проливе

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров огласил цели, которые Киев преследовал, устраивая провокацию в Керченском проливе. Глава МИД РФ считает звеньями одной цепи объявление Порошенко военного положения через сутки после инцидента с кораблями и последующее заявление американцев о наращивании своего военного присутствия в Чёрном море, отмечает RT.
Как подчеркнул Лавров, военное положение предполагается использовать для попытки укрепить пока совершенно «несерьёзные надежды действующего президента Украины перед очередными выборами». Глава внешнеполитического ведомства предложил всем желающим самим сделать выводы о том, кому на руку подобные провокации и кто их заказывает.
Представитель Республики Крым в Совете Федерации, член комитета по обороне и безопасности Ольга Ковитиди
заявила ранее в эфире НСН, что Петр Порошенко выполнял только роль инструмента в этой провокации.