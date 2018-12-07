Пятница
07 декабря
USD 66.74
EUR 75.61
Горячие новости

Лавров раскрыл цели провокации в Керченском проливе

7 Декабря 2018 в 14:33
Лавров раскрыл цели провокации в Керченском проливе

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров огласил цели, которые Киев преследовал, устраивая провокацию в Керченском проливе. Глава МИД РФ считает звеньями одной цепи объявление Порошенко военного положения через сутки после инцидента с кораблями и последующее заявление американцев о наращивании своего военного присутствия в Чёрном море, отмечает RT.

Как подчеркнул Лавров, военное положение предполагается использовать для попытки укрепить пока совершенно «несерьёзные надежды действующего президента Украины перед очередными выборами». Глава внешнеполитического ведомства предложил всем желающим самим сделать выводы о том, кому на руку подобные провокации и кто их заказывает.

Представитель Республики Крым в Совете Федерации, член комитета по обороне и безопасности Ольга Ковитиди заявила ранее в эфире НСН, что Петр Порошенко выполнял только роль инструмента в этой провокации.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.