Лавров раскрыл цели провокации в Керченском проливе

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров огласил цели, которые Киев преследовал, устраивая провокацию в Керченском проливе. Глава МИД РФ считает звеньями одной цепи объявление Порошенко военного положения через сутки после инцидента с кораблями и последующее заявление американцев о наращивании своего военного присутствия в Чёрном море, отмечает RT .

Как подчеркнул Лавров, военное положение предполагается использовать для попытки укрепить пока совершенно «несерьёзные надежды действующего президента Украины перед очередными выборами». Глава внешнеполитического ведомства предложил всем желающим самим сделать выводы о том, кому на руку подобные провокации и кто их заказывает.

Представитель Республики Крым в Совете Федерации, член комитета по обороне и безопасности Ольга Ковитиди заявила ранее в эфире НСН, что Петр Порошенко выполнял только роль инструмента в этой провокации.

