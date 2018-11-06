Лавров оценил ущерб ЕС от антироссийских санкций в 100 млрд евро

Убытки стран Евросоюза от антироссийских санкций превышают 100 миллиардов евро. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью испанской газете El Pais.

Глава МИД РФ отметил, что санкции Евросоюза в отношении России были навязаны американской стороной, но при этом сам Вашингтон не несет убытков от ограничений. По мнению министра, нынешние отношения между Россией и странами Евросоюза нельзя назвать нормальными, пишет RT.

Лавров добавил, что Москва готова снять контрмеры, но первый шаг в этом направлении должен сделать именно Европейский союз, сообщает Ura.ru. Российский министр также выразил надежду, что это произойдет, поскольку на деле санкции не приносят пользы ни России, ни Евросоюзу.

Ранее убытки от антироссийских санкций подсчитали в Германии. Эксперты Института мировой экономики в Киле заявили, что в связи с ограничительными мерами в отношении РФ немецкая экономика ежемесячно теряет порядка 727 млн долларов.

Напомним, санкции против России США и ЕС ввели в 2014 году после присоединения Крыма. Ограничительные меры действуют в отношении российских компаний и юридических лиц, а также запрещают западным компаниям вести бизнес в Крыму и поставлять в РФ товары из «черного списка». Россия в ответ ввела в отношении Запада продуктовое эмбарго, ограничив поставки в страну овощей, фруктов, молочной и мясной продукции из стран Европы, США и Канады.