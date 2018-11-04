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Германия подсчитала свои убытки от антироссийских санкций

4 Ноября 2018 в 15:30
Германия подсчитала свои убытки от антироссийских санкций

Немецкая экономика в связи с антироссийскими санкциями ежемесячно теряет порядка 727 млн долларов, такие данные сообщили эксперты Института мировой экономики в Киле.

По подсчетам аналитиков, на Германию приходится порядка 40% всех потерь Запада, связанных с санкциями против России. Великобритания, США и Франция теряют гораздо меньше. Как объяснил экономист Юлиан Хинц, из-за санкций ФРГ лишилась 0,8% всего экспорта, что равно 727 млн долларов. Вторая проблема связана с тем, что Германии все сложнее финансировать свою торговлю с Россией, потому что большинство немецких банков из РФ уже ушли, пишет ТАСС.

Санкции против России США и ЕС ввели в 2014 году после присоединения Крыма. Ограничительные меры действуют в отношении российских компаний и юридических лиц, а также запрещают западным компаниям вести бизнес в Крыму и поставлять в РФ товары из «черного списка».

Россия в ответ ввела в отношении Запада продуктовое эмбарго, ограничив поставки в страну овощей, фруктов, молочной и мясной продукции из стран Европы, США и Канады.

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