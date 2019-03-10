Квартира девочки-маугли попала на видео

Представители Следственного комитета сняли видео из квартиры в доме на Ленинградском шоссе, откуда была освобождена брошенная пятилетняя девочка. Материал опубликовал телеканал «Звезда».

На видеокадрах - тонны мусора, которые застилают пол, грязная и поломанная мебель, фекалии. Стены ободраны. Окна в пыли и грязи, сквозь них плохо проникает свет.

Девочку обнаружили после жалобы соседей, которые слышали крики и плач.

Ребенка освободили полиция и спасатели, которые передали малышку медикам. Девочка больна анорексией. У нее нарушены физиологические функции, отсутствует речь, не сформированы социальные навыки.

В отношении задержанной матери пострадавшей возбуждено дело по статье «покушение на убийство».

Ранее президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный в беседе с НСН рассказал, какие факторы повлияют на восстановление девочки-маугли.