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Квартира девочки-маугли попала на видео

10 Марта 2019 в 19:52
Квартира девочки-маугли попала на видео

Представители Следственного комитета сняли видео из квартиры в доме на Ленинградском шоссе, откуда была освобождена брошенная пятилетняя девочка. Материал опубликовал телеканал «Звезда».

На видеокадрах - тонны мусора, которые застилают пол, грязная и поломанная мебель, фекалии. Стены ободраны. Окна в пыли и грязи, сквозь них плохо проникает свет.

Девочку обнаружили после жалобы соседей, которые слышали крики и плач.

Ребенка освободили полиция и спасатели, которые передали малышку медикам. Девочка больна анорексией. У нее нарушены физиологические функции, отсутствует речь, не сформированы социальные навыки.

В отношении задержанной матери пострадавшей возбуждено дело по статье «покушение на убийство».

Ранее президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный в беседе с НСН рассказал, какие факторы повлияют на восстановление девочки-маугли.

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