Купальный сезон в Москве завершен

Среда, 22 августа, в Москве станет последним днем купального сезона. Об этом заявила в Гидрометцентре России. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура в столице начнет постепенно понижаться. Предстоящей ночью она уже нет превысит 10 градусов тепла. В результате вода в водоемах будет сильно охлаждаться, пишут «Известия».

Температура воздуха в Москве 22 августа днем составит около плюс 20 градусов, передает RT.

Ранее Роман Вильфанд рассказал НСН, что ночь на четверг станет на этой неделе самой холодной. В Москве и Подмосковье от плюс 4 до 9 градусов. В четверг днем — 20-21 градус. К выходным температура днем подрастет 25-26 градусов.