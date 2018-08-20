Холодная среда и тёплые выходные. Москвичам рассказали о погоде на неделю

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Роман Вильфанд поделился с НСН прогнозом, отметив, что переменчивый характер погоды является позитивным признаком.

Предпоследняя неделя финального летнего месяца ознаменуется переменчивым характером погоды. Об этом в эфире НСН рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, изменчивость метеорологических условий является предотвращающим природные катаклизмы фактором. Начало недели будет тёплым, а в среду жителей столичного региона ждёт заметное похолодание.

«Погода будет изменчива. И это хорошо, потому что, как правило, стабильная погода ведёт к негативным последствиям. В начале недели и в конце погода будет по-настоящему летней. А в середине недели произойдёт похолодание из-за вторжения арктических воздушных масс. Москва будет находиться на восточной периферии антициклона, центр которого находится на Урале. Такая струя, которая формируется в результате того, что два борющихся образования находятся недалеко друг от друга — в восточной периферии антициклон и в западной циклон — приведёт к тому, что в среду похолодает», — объяснил Вильфанд.

Уже во вторник москвичей ожидают дожди и понижение ночной и дневной температур, отметил научный сотрудник Гидрометцентра.

«И в понедельник, и во вторник дневные температуры высокие — от 22 °С до 26 °С. Очень тёплые ночи — отличительная черта по-настоящему летней погоды. Но во второй половине вторника пройдёт фронтальный раздел, и температура начнёт снижаться. Изменятся условия погоды — будет натекать облачность, во второй половине вторника уже будет сильный дождь. И начиная со среды, уже ночью температура от 9°С до 11°С, а по области до 6°С. Максимальные температуры днём тоже понизятся — 18-19°С», — поделился Вильфанд.

Он отметил, что местами ночной воздух будет охлаждаться почти до нулевой отметки, однако, уже к выходным погода выровняется, и в столицу вернётся летнее тепло.

«Ночь на четверг будет самой холодной. Диапазон изменений в Москве и Подмосковье от 4 до 9°С, и в северных и юго-восточных регионах Московской области будет даже приближение температуры ночью к нулевой отметке — +1°С. В четверг немного температура повысится — до 20-21°С, а уже в пятницу, субботу и воскресенье осадков не прогнозируется, температура будет постепенно расти до 25-26°С в субботу и воскресенье. И хотя ночные температуры ещё будут невысокие, дневная температура будет совершенно летняя, и она будет превышать климатические характеристики этого времени на 3-4°С», — заключил собеседник НСН.

Добавим, что столичный главк МЧС России также выпустил штормовое предупреждение о порывах ветра до 18 метров в секунду во вторник, 21 августа. Ожидаются кратковременные дожди во второй половине дня, а в некоторых районах пройдёт гроза.