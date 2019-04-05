Куклачев призвал строить стеклянные дома для бездомных кошек

Клоун, основатель и руководитель Театра кошек Юрий Куклачев предложил строить в районах, где происходит снос домов, специальные стеклянные домики для кошек, пишет ТАСС. «Сейчас начали пятиэтажки сносить. А там кошки живут. Мы поставили вопрос, чтобы прежде, чем ломать дом, люди кошек вывели из подвалов», - рассказал он. По словам артиста, правильно было бы построить в этих обновленных районах большие стеклянные дома для бездомных животных, куда можно будет приходить, чтобы подкармливать и гладить кошек.

Ранее российский клоун и дрессировщик Юрий Куклачев в эфире НСН рассказал, что хозяевам животных обязательно нужно разъяснять, как необходимо ухаживать за питомцами и чем их кормить. Специалист также раскрыл несколько личных секретов общения с кошками. Он сказал, что из каждого животного можно сделать выдающегося артиста, главное – найти в нем какую-то особенность, а после развить этот талант. Артист добавил, что необходимо гладить кошку как минимум 5–10 минут в день, пишут Известия. «А для того, чтобы порадовать зверя, нужно просто ему не мешать», цитирует Куклачева АГН Москва.