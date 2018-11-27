Кудрин сравнил российскую экономику с «застойной ямой»

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сравнил состояние российской экономики с «застойной ямой». Он пояснил, что таких медленных темпов роста не случалось со времен Второй мировой войны.

По словам Кудрина, темпы роста российской экономики в последнее десятилетие не превышали 1%, передает РБК.

«После Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста — не было», — цитирует Ura.ru слова главы Счетной палаты.

Ранее директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН назвал незначительным падение рубля. Он связал его со снижением цен на нефть.

